نادية العراقية تخضع للعزل المنزلى بعد إصابتها بـ كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة نادية العراقية، عن خضوعها للعزل المنزلى، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد إيجابية مسحة الفيروس.

وكتبت العراقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة:” هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد..مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسره زي ميكون عامله حادثه واتكسرت.

وأضافت :” اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير”.

وكانت الفنانة نادية العراقية قد أجرت خلال الفترة الماضية إلى عملية جراحية عاجلة للمرة الرابعة بعد تعرضها لنزيف حاد في العين اليمنى، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت “العراقية”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: “نزيف حاد في عيني اليمين.. دي تبقى العملية الرابعة.. مش شايفه ادعوا لي.. لا حول ولا قوه إلا بالله”.

فى سياق آخر تخوض الفنانة نادية العراقية ، الماراثون الرمضاني ، من خلال مسلسل “أحسن أب” للفنان علي ربيع، ويعرض على شاشة “الحياة”.

مسلسل “أحسن أب”، عمل كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول مختار يحاول السرقة طوال الوقت لجني المال والتخلص من والده البخيل، لذلك يلتحق بمسابقة “أحسن أب”، ولكنه يقع في الكثير من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من بطولة علي ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي وهالة فاخر وإيمان السيد وهاجر أحمد وعماد رشاد، وتأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.