نابولي يكرم مارادونا بهذه الطريقة

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(المستقلة) قرر نادي نابولي، تكريم أسطورته دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي أمس الأربعاء، بإطلاق اسمه على ملعب الفريق “سان باولو”.

وأكد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، اليوم الخميس، أن ملعب سان باولو سيسمى “دييجو أرماندو مارادونا”، تكريما لنجم كرة القدم الأرجنتيني، الذي توفي عن عمر 60 عاما، بسبب سكتة قلبية.

وقال دي لورينتيس، في رسالة نشرها موقع النادي: “عزيزي دييجو، تترك لنا عينة من ماهية الإنسان بكل ضعفه، قوته، حبه التام للحياة وللناس، بطل فريد لا يتكرر”.

وأضاف: “أعتقد أن من الصحيح تسمية سان باولو باسمك، حتى تستمر معنا كدليل على طريق التميز، الذي سلكه هذا الفريق”.

وتم إطلاق الاقتراح، أمس الأربعاء، من قبل لويجي دي ماجيستريس، عمدة مدينة نابولي، ووافقه دي لورينتيس على الفور، معربا عن استعداده لتغيير الاسم في أقرب وقت ممكن.

وفي رسالته، اعتبر دي لورينتيس أن دييجو كان رسام كرة قدم، وتستحق خطوط فرشاته أن تبقى في متحف اللوفر.

وخصصت مدينة نابولي سلسلة طويلة من الفاعليات لتوديع مارادونا، سواء في منطقة ملعب سان باولو، أو في الحي الإسباني.

ومن بعد ظهر الأمس، وضع مشجعو نابولي الشموع والصور والقمصان والأوشحة واللافتات، لتذكر رمزهم الأبدي.

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