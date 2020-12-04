نابولي يفي بوعده لمارادونا

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(المستقلة) أعلنت بلدية مدينة نابولي بشكل رسمي، عن تغيير اسم ملعب سان باولو ملعب النادي، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتوفي مارادونا قبل أيام عن عمر ناهز 60 عاما، بعد تعرضه لسكتة قلبية.

ولعب مارادونا بقميص نابولي لمدة 7 مواسم، وساهم في تحقيق لقب الدوري الإيطالي مرتين هما الوحيدتين في تاريخ النادي، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي والدوري الأوروبي مرة واحدة.

وأصدرت بلدية بيانا رسميا قالت فيه: “بقرار تمت الموافقة عليه، تم تغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا”.

وأضاف: “تم اقتراح القرار من قبل العمدة لويجي دي ماجيستريس، من قبل مستشار أسماء المواقع الجغرافية أليساندري كليمنتي، ووقعه مجلس المدينة بأكمله”.

وأتم: “قبل وقت قصير من اجتماع اللجنة التنفيذية، وافقت اللجنة الاستشارية لتوبونومي المدينة على اقتراح العمدة، ومستشار توبونومي أليساندرا كليمنتي ومجلس المدينة، بتغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا”.

وجاء ذلك بعد تصريحات لرئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، أكد فيها تغيير اسم الملعب لتكريم مارادونا.

 

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