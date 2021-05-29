نابولي يعين مدربا جديدا

المستقلة/- أعلن نادي نابولي اليوم السبت، التعاقد مع مدير فني جديد، خلفا لجينارو جاتوزو، الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم.

وأعلن نابولي، عبر موقعه الرسمي، أن الإيطالي لوتشيانو سباليتي، سيكون المدرب الجديد للبارتينوبي.

ولم يكشف نابولي عن مدة العقد، الذي يربطه بالمدرب الإيطالي حتى الآن.

وقال أوريليو دي لاورينتس، رئيس النادي: “يسعدني إعلان أن لوتشيانو سباليتي سيكون مدرب نابولي الجديد، اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.. مرحبا لوتشيانو. سنقوم بعمل رائع معا”.

يذكر أن نابولي احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم، ما سيجعل البارتينوبي يشارك في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وظل سباليتي لمدة عامين دون تولي قيادة أي فريق، منذ إقالته من تدريب إنتر ميلان في 2019.

كما سبق أن درب سباليتي فريق روما خلال فترتين، وتوج معه بلقب كأس إيطاليا (مرتين)، والسوبر الإيطالي (مرة واحدة).

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