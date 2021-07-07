نائب ينتقد ديوان الرقابة المالية لاستمرار الفساد في هيئة الإعلام والاتصالات

المستقلة /_سرى جياد/ انتقد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النائب علاء الربيعي ديوان الرقابة المالية في عدم متابعة واغفال تنامي ملفات الفساد في هيئة الإعلام والاتصالات.

وقال الربيعي في تصريح خاص “للمستقلة”أن ديوان الرقابة المالية لم يمارس عمله بشكل صحيح وهو مؤسسة رقابية مكلفة لمتابعة حركة الأموال داخل المؤسسات الحكومية ، مستغربا ، وهذا مالم يكن حاصل على مدار السنوات السابقة.

وشدد الربيعي على ان هذا التراجع في عمل الديوان ادى الى تنامي حجم الفساد في عقود هيئة الاعلام والاتصالات فضلاً عن هدر مئات الملايين من الدولارات في ما يسمى بجولات منح الرخصة سيئة الصيت .

ونوه الربيعي الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد استضافة رئيس الديوان لمعرفة الاسباب الحقيقية التي ادت الى التراجع الكبير بالدور الرقابي لعمل الديوان وقد نلجأ الاستضافه في جلسات مجلس النواب اذا تبين. هنالك قصور متعمد في عمل ديوان الرقابة المالية .

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