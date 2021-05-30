نائب يحذر : اتفاقية الازدواج الضريبي مع الكويت ستكون لمصلحة شركة زين العراق

المستقلة /- حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ، البرلمان، من التصويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الكويت، مبينا انها تصب في مصلحة شركة زين العراق للاتصالات كونها من اكثر الشركات تهربا من دفع الضرائب .

وقال طعمة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه ، “نحذر البرلمان من التصويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت لانها ستحرم الخزينة العامة للدولة من ايرادات بعشرات ملايين الدولارات سنويا، ووفقا لهذه الاتفاقية فان الشركات الكويتية المستثمرة في العراق ستعفى من دفع الضريبة المترتبة على ارباحها التي تستحصلها من نشاطها الاستثماري والتجاري في العراق ومن أمثلة ذلك ان شركة (كويت – إنرجي) العاملة في جولات التراخيص النفطية يفترض ان تدفع (35٪) من ارباحها للدولة العراقية، ومع تصويت البرلمان على هذه الاتفاقية فان عشرات ملايين الدولارات ستخسرها الدولة العراقية، وكذلك الحال في الشركات الكويتية العاملة في رخصة الهاتف النقال فان ضريبة ارباحها سيتم اسقاطها وفقا لهذه الاتفاقية”.

واضاف طعمة بحسب البيان ان “الشخص الذي يستحصل على دخل من مصادر في الدولة الأخرى او يمتلك أموالا موجودة فيها اذا كان يدير أعماله دون ان يقيم في العراق ولو من خلال وكيل فان كل أمواله وما ينتج عنها من ارباح تستثني من الشمول بالضريبة لمجرد كونه لم يقم بنفسه في دولة العراق”.

وأوضح انه “لو ان شخصا طبيعيا او معنويا كويتيا تعاقد لإدارة مشروع يدر عليه ارباحا كبيرة وكان يدفع ضريبة للسلطات العراقية عن ارباحها فانه يستطيع بعد قيام دولة الكويت بفرض ضرائب على أنشطته بعد تطبيق هذه الاتفاقية من تحصيل الإعفاء عن دفع ضريبة تلك الأرباح”.

وتابع: “لو ان شركة خطوط جوية كويتية تعمل داخل العراق وتستحصل ارباحا من عملها هذا فانها لاتدفع ضريبة عن ارباحها اذا كان مركز ادارة تلك الشركة الفعلي متواجد في الكويت “.