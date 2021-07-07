نائب يؤكد… جهات سياسية تتلاعب بملف الكهرباء

المستقلة /-تحدث نائب في البرلمان، الأربعاء، عن تلاعب جهات سياسية بملف الكهرباء.

وقال عضو مجلس النواب طعمة اللهيبي، إن “هناك اتفاقا مبدئيا بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل على أن يباشر المجلس أعماله الاعتيادية، وقد عقدت جلسات الأسبوع الماضي ومن المحتمل أن تبدأ السبت المقبل الجلسة الجديدة”، مبيناً أن “مشكلة الكهرباء ستكون حاضرة في هذه الجلسات”.

وأضاف أنه “من المفترض أن يتخذ البرلمان إجراء بخصوص ملف الكهرباء، فهذه المشكلة أصبحت لا تطاق في البلد”، داعياً “الحكومة والجهات المعنية مجتمعة الى إيجاد حلول سريعة ومناسبة لها”.

وبين أن “هناك أيادي خفية وجهات سياسية تتلاعب بهذا الملف وهي منتفعة من هذا الأمر، وقد لا تكون من داخل البلد وإنما من خارجه”.

واشار الى أنه “لا يوجد طرف سياسي داخل البلد من مصلحته أن تصل أزمة الكهرباء الى ما وصلت إليه”.ا

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