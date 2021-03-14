نائب: جهات داخلية تضغط على المالية والمركزي لإبقاء سعر صرف الدولار

المستقلة / علي النصر الله / ..  كشف عضو تحالف الفتح النائب حامد الموسوي ، عن وجود أطراف داخلية وجهات تضغط على وزارة المالية والبنك المركزي لإبقاء أسعار صرف الدولار كما هي لغايات شخصية ومنافع أحادية.

واعرب الموسوي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) عن استغرابه من خضوع المالية والمركزي لضغوط صندوق النقد الدولي بشأن أسعار الصرف.

وقال إن “تلك الاطراف (لم يسمها) ، لا تنظر الى الآثار الكارثية التي سيخلفها الرفض الجماعي لإبقاء أسعار الصرف على ماهي عليه “.

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