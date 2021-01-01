نائب : البرلمان سيبدأ قراءة معمقة للموازنة خلال الايام المقبلة

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-10 07:45:30Z | |
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المستقلة  / -اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عن تحالف سائرون سلام الشمري ، أن البرلمان سيبدأ وعبر لجانه المعنية قراءة معمقة لموازنة العام الحالي خلال الايام المقبلة.

وقال في بيان صحفي تلقت المستقلة نسخة منه، ان جميع الكتل السياسية عازمة على اقرار موازنة تلبي حاجة الشعب بدون استقطاع نسب من رواتب الدرجات الدنيا.

واضاف الشمري ان اقرار الموازنة لن يتاخر طويلا وستقر خلال الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل على اكثر تقدير.

وشدد على اهمية المصادقة عليها فور اقرار قانونها وبدون أي اعتراضات حكومية .مبينا ان البرلمان سيشرع الموازنة وفق متطلبات واقع البلد وشعبه.

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