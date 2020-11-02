نائب إيراني يهدد بمقاضاة السعودية دوليا

المستقلة / حذر النائب الإيراني، جواد حسيني كيا، السلطات السعودية من رفع شكوى ضد المملكة إلى المحاكم الجنائية الدولية من قبل إيران في إطارة قضية حادثة منى.

وأشار كيا، النائب عن مدينة سنقر غرب إيران، في تصريح صحفي نقلته وكالة “فارس”، إلى مطالب أسر القتلى، للسعودية، محذرا من “مغبة رفع شكوى ضدها إلى المحاكم الجنائية الدولية في حال استمرار ممانعتها بدفع دية شهداء حادثة منى”.

وأوضح أن تكتل الحج والزيارة البرلماني السابق عقد اجتماعات مع رئيس منظمة الحج والزيارة السابق، قاضي عسكر، حول هذا الموضوع.

وأضاف: “وفق توجيهات قائد الثورة (آية الله علي خامنئي) لا ينبغي التباطؤ في متابعة استيفاء حقوق شهداء حادثة منى حيث يجب وضع هذا الموضوع على محمل الجد”.

وتابع النائب الإيراني: “استمرت المتابعات بهذا الموضوع لغاية نهاية الدورة البرلمانية السابقة وبالنظر لعدم تشكيل تكتل الحج والزيارة البرلماني في المجلس بدورته الجديدة فإنه بمجرد تشكيلها ستدرج على جدول أعمالها متابعات أسر شهداء حادثة منى”.

وتقول طهران إن أكثر من 465 إيرانيا قتل جراء التدافع في مشعر منى يوم 24 سبتمبر 2015 خلال أداء شعائر الحج في حادثة تعتبر من أكبر الكوارث التي شهدتها السعودية خلال 3 عقود ماضية، وبحسب سلطات المملكة بلغ العدد العام لضحايا الحادثة إلى 769 قتيلا لكن إحصاءات إعلامية تحدثت عن مصرع أكثر من 2200 شخص.

وأعلنت إيران على خلفية الحادثة مقاطعتها للحج في 2016 إثر اتهامها لحكومة السعودية بالفشل في الحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين، لكن الجمهورية الإسلامية استأنفت إرسال حجاجها عام 2017 مع استمرار الخلافات بين الطرفين بسبب مسألة الدية.