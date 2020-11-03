نائب:قانون الاقتراض ورقة ضغط على البرلمان من أجل تسقيطه

نائب:قانون الاقتراض ورقة ضغط على البرلمان من أجل تسقيطه

المستقلة/- سرى جياد/عد عضو مجلس النواب النائب أحمد الحاج قانون الاقتراض بأنه ورقة ضغط على البرلمان.

وقال الحاج للمستقلة أن تأخير الرواتب متعمد من أجل تمرير القرض والمصادقة عليه في مجلس النواب ليكون ورقة ضغط عليه ،ويوجه الشعب صوبه ويتم تسقيطه .

وذكر أن القانون سيقرأ قراءة ثانية في الأسبوع القادم ليتم التصويت عليه ويمكن إضافة بعض الفقرات كعدم الموافقة على الاعفاءات الكمركية لمجموعة الشراكة العربية، كمثال البضائع الأردنية التي تدخل بدون تعرفة.