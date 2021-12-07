مي فاروق تنتهي من تصوير “اديني حب” في لبنان

المستقلة/-انتهت الفنانة المصرية مي فاروق من تصوير أحدث أعمالها الغنائية من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بعنوان “اديني حب”.

و تم تصوير أغنية “اديني حب” في عدة مناطق لبنانية منها العاصمة بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وتحمل أغنية “اديني حب” النمط الغنائي الرومنسي المصري، ومن كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع أحمد ابراهيم.

وتعاونت مي فاروق سابقاً مع لايف ستايلز ستوزيوز بأغنية “اه يا طير” من كلمات محمد حسن عوض والحان سامر ابو طالب وتوزيع عمر اسماعيل.

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