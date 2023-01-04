مي سليم تستعد لرمضان بـ “السجل الأسود”

المستقلة/- أعلنت الفنانة مي سليم ، عن خوضها الماراثون الدرامي الرمضاني القادم ،عبر مسلسل يحمل اسم “السجل الأسود”.

وشاركت مي، متابعيها صورة من كواليس المسلسل جمعتها بالفنان خالد سليم الذي يشاركها العمل، وذلك عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام”، وعلقت قائلة “مسلسل السجل الأسود رمضان 2023 ..إخراج الاستاذ جميل جميل المغازي”.

“السجل الأسود” يشارك في بطولته عدداً من الفنانين منهم خالد سليم ومي سليم ومنذر رياحنة، وستقدم مي خلال العمل شخصية شريرة سيتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

نشاط سينمائي

من جهة أخرى، انتهت مي سليم مؤخراً من تصوير مشاهدها في الفيلم الجديد “التاروت”، والذي تشارك من خلاله مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب ورانيا يوسف، وعدد آخر من الفنانين.

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