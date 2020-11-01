ميلان يواصل التوهج بقيادة “السلطان” إبراهيموفيتش

(المستقلة) – حسام الدين جمال – واصل فريق ميلان سلسلة النتائج المميزة في الموسم الحالي، وحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وفاز ميلان على أودينيزي، مساء اليوم الأحد/ في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 4 نقاط عن أتالانتا، أقرب ملاحقيه.

نتائج مميزة

وبعدما عانى ميلان من تذبذب النتائج في السنوات الماضية، استعاد الفريق اللومباردي عافيته في النصف الثاني من الموسم الماضي، واستمرت صحوته في الموسم الحالي.

وكانت آخر خسارة تعرض لها ميلان في 8 مارس/آذار الماضي، بنتيجة 1-2 أمام جنوى في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي الموسم المنصرم، وهي آخر مباراة له قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

ومنذ استئناف المنافسات الكروية في يونيو/حزيران الماضي، لم يتعرض ميلان لأي خسارة سواء في الدوري الإيطالي أو الدوري الأوروبي.

ومنذ بداية الموسم الحالي لعب ميلان 6 مباريات في الدوري الإيطالي فاز في 5 منها وتعادل مرة واحدة، فيما لعب 5 مباريات في الدوري الأوروبي (التصفيات والمجموعات)، فاز في 4 منها وتعادل مرة واحدة، وحسمها بركلات الترجيح.

السلطان إبراهيموفيتش

النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هو العنصر الأبرز في صحوة ميلان هذا الموسم، ويرجع له الفضل في عودة ميلان للمنافسة من جديد.

م

إبرا هداف الفريق في الموسم الحالي، حيث خاض اللاعب صاحب الـ39 عاما 7 مباريات مع “الروسونيري” بمختلف البطولات، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

يذكر أن عقد إبراهيموفيتش مع ميلان يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وأشارت عدة تقارير صحفية مؤخرا إلى أن إدارة “الروسونيري” تسعى لتمديد عقد النجم السويدي، ما يعني استمراره مع الفريق حتى تجاوزه سن 40 عاما.