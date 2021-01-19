ميلان يعلن تعاقده مع ماندزوكيتش

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(المستقلة) أعلن نادي ميلان، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش، في صفقة مجانية.

وقال ميلان في بيان على موقعه الرسمي، إن النادي وقع عقدا مع ماندزوكيتش حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم آخر. 

وقبل انتقاله إلى ميلان، لم يرتبط النجم الكرواتي بأي ناد منذ فسخ عقده مع الدحيل القطري في يوليو/تموز الماضي.

وأشار الروسونيري إلى أن المهاجم الكرواتي سيرتدي القميص رقم 9 رفقة ميلان.

ورغم أن ميلان لم يعلن تفاصيل مالية بخصوص الصفقة، فإن عدة تقارير صحفية أكدت أن راتب اللاعب صاحب الـ34 عاما سيكون 1.5 مليون يورو حتى نهاية الموسم.

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