ميلان يخطط لضم نجم ريال مدريد

المستقلة/- لا تزال حالة من الغموض تسيطر على مستقبل لوكاس فاسكيز مع فريق ريال مدريد، في ظل وجود بعض التكهنات التي تفيد باقتراب رحيله عن الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لوكاس فاسكيز يمتلك عقدا مع ريال مدريد ينتهي بنهاية يونيو 2021، ولا يوجد اتفاق حتى الآن بينه وبين إدارة ريال مدريد من أجل التجديد.

وبحسب ما ورد في صحيفة “آس” الإسبانية، يبدو أن لوكاس فاسكيز يخطط خلال الفترة الجارية ما سيفعله بالضبط في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن فاسكيز رفض عروض التجديد الفترة الأخيرة بالكامل، ما يفتح الباب أمام ميلان الإيطالي للدخول في الصفقة واستغلال عدم تجديده مع الميرينجي حتى اللحظة.

وأضافت، أن لوكاس فاسكيز قد يظهر الموسم المقبل بقميص الروسونيري، خاصة وأن الأخير تقدم بعرض قيمته 4 مليون يورو سنويا، وهو ما يبدو مقنعا للاعب كثيرا.

جدير بالذكر، أن فاسكيز رفض عروض التجديد المقدمة من إدارة ريال مدريد مؤخرا، بسبب رفض الإدارة زيادة راتبه السنوي عن 3.5 مليون يورو.