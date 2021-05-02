ميلان يجمد مفاوضات تجديد عقد دوناروما بسبب المشجعين

المستقلة/- قال المدير التقني لميلان، باولو مالديني، إن النادي أوقف مفاوضات تجديد العقود حتى نهاية الموسم، بعد مواجهة بين مجموعة من المشجعين وحارس الفريق جيانلويجي دوناروما، في مقر التدريبات.

ويحيط الغموض بمستقبل حارس منتخب إيطاليا، الذي ينتهي عقده مع ميلان في يونيو/حزيران المقبل، وتوجهت عناصر من المشجعين إلى مركز ميلانيلو الرياضي، أمس السبت، للتعبير عن موقفها من دوناروما بشكل مباشر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن الجماهير أبلغت دوناروما، بأنه لا يجب أن يخوض مباراة القمة ضد يوفنتوس، يوم الأحد المقبل، في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي، طالما لم يجدد عقده.

وقال مالديني للوكالة الإيطالية في تعليقه على أحداث أمس في مقر تدريبات ميلان: “من المهم أن نشدد بقوة على أنه لا أحد خارج إدارة ميلان يقرر من يلعب ومن يجدد عقده”.

وأضاف “هناك قرارات معينة تخص المدرب وتتعلق بملعب كرة القدم، بينما يختص النادي بالشؤون التعاقدية”.

وأكمل “من هذه اللحظة ستتجمد كل عمليات تجديد العقود حتى نهاية الموسم (في 23 مايو الجاري)، للسماح للفريق بالتركيز فقط في الدوري وسنستمر في حماية اللاعبين كما نفعل دائما”.

ودوناروما ليس اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده خلال وقت قريب مع ميلان، إذ لم يتفق صانع الألعاب التركي، هاكان شالهان أوغلو على عقد جديد أيضا.

وسجل شالهان أوغلو هدفا وحافظ دوناروما على نظافة شباكه خلال فوز ميلان 2-0 على بنيفنتو، أمس السبت، ليصعد “الروسونيري” للمركز الثاني في ترتيب “الكالتشيو”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. بعد إصابته.. حمادة هلال ينسحب من لعبة رامز جلال

رياضية

ميلان يجمد مفاوضات تجديد عقد دوناروما بسبب المشجعين

رياضية

مساعد مورينيو يتوصل لاتفاق مع الهلال السعودي

اخر الاخبار

فيديو.. المخرج محمد سامي يبكى على الهواء بسبب فنانة راحلة

رياضية

الاتحاد المصري يصدر قرارا جديدا بخصوص كأس العرب

اخبار العراق

إطلاق الوجبة الثانية من سابحات سمك الكارب في اهوار ذي قار

اخر الاخبار

صور.. حورية فرغلي تصل إلى القاهرة بعد عمليات التجميل

اخر الاخبار

صور.. حورية فرغلي تصل إلى القاهرة بعد عمليات التجميل

اخبار العراق

قصف صاروخي يستهدف قوات أمريكية بمطار بغداد

اخبار العراق

ميسان.. افتتاح جهاز المفراس الحلزوني الثاني  للاسراع في كشف كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. طفل يقلد شخصية أحمد العوضي في مسلسل” اللى مالوش كبير”

اخر الاخبار

لبنان.. القبض على شقيقين للاشتباه في تورطهما بشحنة “مخدرات الرمان”

اخبار السعودية

السعودية.. تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اخبار السعودية

السعودية تعلن موعد رفع تعليق سفر المواطنين الى خارج المملكة

اخر الاخبار

سلطنة عمان تحظر تنقل الأفراد والمركبات مساء بسبب كورونا

رياضية

منتخب العراق يستعد لإقامة معسكر في البصرة

رياضية

تأجيل قمة يونايتد ضد ليفربول بسبب احتجاجات الجماهير