ميلان يتلقى أول هزيمة هذا الموسم

(المستقلة) – حسام الدين جمال – سقط ميلان بثلاثية دون رد أمام ضيفه ليل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

وسجل يوسف يازيكي ثلاثية ليل، في الدقائق 21 و55 و58، ليهدي الفريق الضيف فوزا ثمينا في البطولة الأوروبية.

وبهذا رفع ليل رصييده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي تراجع للمركز الثاني.

أول هزيمة

هزيمة ميلان أمام ليل هي الأولى له في كل البطولات هذا الموسم، بعدما قدم مستوى مذهل وحقق نتائج طيبة منذ بداية الموسم.

وخاض ميلان 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 5 منها أمام بولونيا وكروتوني وسبيزيا وإنتر ميلان وأودينيزي، وتعادل مرة وحيدة ضد روما.

ويعتلي “الروسونيري” صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ساسولو أقرب ملاحقيه.

وفي الدوري الأوروبي خاض ميلان 5 مباريات قبل لقاء ليل، فاز في 4 منها على شامروك روفرز وبودو جليمت وسيلتيك وسبارتا براج، فيما تعادل مع ريو آفي في الدور التمهيدي، قلب أن بتغلب عليه بركلات الترجيح.