ميلان يتراجع عن ضم راموس

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي عن حقيقة مفاوضات ميلان مع الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد.

وزعمت تقارير إسبانية أن ميلان يفاوض راموس للحصول على خدماته خلال صفقة مجانية.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإنه حدث اجتماع مبدئي بالفعل بين راموس ومسؤولي ميلان قبل أسبوعين.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان سرعان ما انسحب من الصفقة، بسبب الطلبات المادية المرتفعة لراموس.

وأوضح أن إدارة ميلان تحاول الحفاظ على الرواتب المنخفضة للفريق خلال الموسم المقبل.

وذكر “كالتشيو ميركاتو” أن ميلان اشترى مؤخرا المدافع الإنجليزي فيكايو توموري من تشيلسي نظير 28.5 مليون يورو، ما يعني أن راموس لن يضمن مساحة للعب مع الروسونيري في الموسم المقبل.

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