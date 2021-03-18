ميلان ضد مانشستر يونايتد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي ميلان ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب يونايتد انتهت بتعادل مثير بهدف لمثله.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ميلان ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ميلان ضد مانشستر يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد مانشستر يونايتد

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports premium hd1.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد مانشستر يونايتد

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ميلان ضد مانشستر يونايتد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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