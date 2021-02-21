ميلان ضد إنتر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي ميلان مع إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على ميلان في الوصافة.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ميلان ضد إنتر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ميلان ضد إنتر

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، الرابعة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر
تُذاع المباراة عبر قناتي bein sports hd1 و bein sports hd4

التشكيل المتوقع للمباراة

 

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