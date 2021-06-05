ميسي يفكر في مقاطعة كوبا أمريكا

المستقلة/- يفكر ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين وبرشلونة، في الانضمام إلى قائمة اللاعبين المعارضين لخوض بطولة كوبا أمريكا المقبلة على ملاعب البرازيل.

وقال كاسيميرو، لاعب المنتخب البرازيلي، إن جميع لاعبي السامبا، متحدون ضد استضافة البرازيل للبطولة؛ بسبب الوضع الصحي الخطير هناك.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كولومبيا والأرجنتين، لكن تم استبعاد البلدين بسبب قضايا سياسية وجائحة كورونا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في البرازيل بداية من 13 يونيو/حزيران الجاري، عقب قرار اتحاد أمريكا الجنوبية بنقل مكان إقامتها.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي منتبه لتصريحات كاسيميرو، ويفكر بالطريقة نفسها، رغم أنه يلتزم الصمت في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن باقي لاعبي الأرجنتين لديهم نفس موقف ميسي، وقد يحدث اتصال بين البرغوث وصديقه البرازيلي نيمار خلال الأيام المقبلة، للتحدث عن هذه القضية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هناك محادثات بين كبار قادة المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا، من أجل الاتفاق على عدم خوض البطولة.

وذكرت “موندو ديبورتيفو” أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون حاسما في مصير إقامة كوبا أمريكا.

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