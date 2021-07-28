ميسي يغادر برشلونة بعد ساعات قليلة من وصوله

المستقلة/- أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى برشلونة، لم يكن سوى ترانزيت قبل سفره مرة أخرى.

ووصل ميسي إلى مطار برشلونة، صباح اليوم الأربعاء، لكنه لم يبق سوى ساعات قليلة، حتى استقل طائرته الخاصة مجددا وغادر إسبانيا.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ميسي يقضي إجازته الصيفية حاليا مع عائلته، مما اضطره إلى الهبوط في مطار برشلونة أثناء سفره إلى دومينيكا، قادما من ميامي.

وأضافت الصحيفة، أن الصحفيين كانوا في انتظار ميسي خارج مطار برشلونة، ظنا مهم أنه جاء لحسم ملف تجديد عقده مع النادي الكتالوني، لكنه استقل طائرته مباشرة، دون الخروج من المطار.

ومن المنتظر أن يلتحق ميسي مع مواطنه سيرجيو أجويرو بتدريبات برشلونة يوم 2 أغسطس/ أب المقبل، استعدادا للموسم الجديد حال توقيعه على عقد جديد.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقتٍ سابق، إلى أن برشلونة اتفق مع ميسي على توقيع عقد جديد لمدة 5 مواسم.