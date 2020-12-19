ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

(المستقلة) تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم هجوم برشلونة، من تحقيق الرقم التاريخي المسجل باسم بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية.

هدف للتاريخ

وسجل ليو الهدف الأول للبارسا في التعادل 2-2 مع فالنسيا، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وبهذا الهدف يصل مجموع أهداف ليو بقميص برشلونة في مختلف المسابقات إلى 643 هدفا، ليصبح أكثر لاعب يسجل بقميص فريق واحد، متساويا مع الأسطورة بيليه، الذي سجل نفس العدد من الأهداف بقميص سانتوس البرازيلي، بين عامي 1956 و1974.

سجل مشرف

وشارك ميسي (33 عاما) في 498 مباراة بالليجا، أحرز خلالها 450 هدفا، فيما لعب 75 مباراة بكأس ملك إسبانيا، سجل خلالها 53 هدفا، بالإضافة لتسجيله 14 هدفا في 19 مباراة بكأس السوبر المحلي.

وفي دوري أبطال أوروبا، وصل مجموع أهداف النجم الأرجنتيني إلى 118 في 147 مباراة، فيما سجل 5 أهداف في 5 مباريات بكأس العالم للأندية، و3 أهداف في 4 مباريات بكأس السوبر الأوروبي.

ويلعب ليو مع الفريق الأول لبرشلونة منذ موسم 2003-2004، ومنذ ذلك الحين خاض 748 مباراة مع الفريق الكتالوني.