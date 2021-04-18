ميسي يحقق إنجازا قياسيا في كأس ملك إسبانيا

المستقلة/- سجل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، هدفين خلال مواجهة أتلتيك بلباو، مساء السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتمكن برشلونة من الانتقام من بلباو وإحراز لقب كأس الملك، بعد سحق منافسه برباعية نظيفة.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ميسي سجل 9 أهداف في 10 مباريات نهائية لبطولة كأس الملك.

وبهذا يصبح ميسي هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في نهائي البطولة، متفوقًا على تيلمو زارا (8 أهداف).

وتمكن برشلونة من الانتقام من بلباو وإحراز لقب كأس الملك، بعد سحق منافسه برباعية نظيفة