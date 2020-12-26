ميسي: هذان هما المدربان الأفضل في مسيرتي

(المستقلة) كشف ليونيل ميسي، قائد برشلونة، النقاب عن أفضل مدربين عمل معهما خلال مسيرته.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “بيب جوارديولا يمتلك شيئا مميزا، يدفعك إلى رؤية الأمور بطريقة مختلفة بأسلوبه للإعداد للمباريات دفاعيا وهجوميا، كان يخبرنا عن مفاتيح المباراة بالتحديد وكيف لنا أن نهاجم حتى نفوز”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “قضيت وقتا طويلا مع جوارديولا ولويس إنريكي، إنهما الأفضل في مسيرتي، معهما نضجت كرويا وتكتيكيا وتعلمت منهما الكثير”.

وواصل: “أنا بخير اليوم، صحيح أنني مررت بوقت صعب في الصيف، وبسبب ما حدث في نهاية الموسم الماضي”.

وأتم: “اليوم أنا بخير، أريد القتال للفوز بكل شيء وأشعر بالشغف، أدرك أن النادي يمر بفترة معقدة، لكني أمتلك الرغبة في الفوز”.

وتدرّب ميسي تحت قيادة جوارديولا 4 مواسم بين 2008 و2012، قبل أن يعمل تحت إشراف لويس إنريكي 3 مواسم من 2014 حتى 2017.