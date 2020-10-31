ميسان : تسجل هزة أرضية بقوة 3.4 درجة

المستقلة / اعلنت وزارة النقل ، تسجيل المراصد الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم، في شمال غرب قضاء علي الغربي فيمحافظة ميسان.

وذكرت هيئة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي،مساء اليوم السبت في تقرير لها أن “الهزة حدثت في تمام الساعة 6:58:45 مساء اليوم وبلغت قوتها(3,4)قرب الحدود الشرقية للبلاد وتبعد (35 )كم شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان“.

وأضافت الهيئة، “لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين”، داعيةً المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية”.(النهابة)