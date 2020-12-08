ميريام فارس تكشف عن وجه ابنها لأول مرة – فيديو

المستقلة /- تخلت النجمة اللبنانية ميريام فارس عن حرصها على إخفاء ملامح طفليها جايدن وديف، ونشرت لأول مرة مقطع فيديو يظهر وجه الرضيع ديف وهو يرضع من الببرونة، بينما تقوم ميريام بتدليله.

ميريام نشرت الفيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستقرام، بدون تعليق، وسبق أن نشرت مقطعين للرضيع دايف من ظهره ودون الكشف عن وجهه، وعلقت عليهما مؤكدة أنها تعيش أجمل أيام حياتها الآن.

كما نشرت ألبوم صور على هيئة فيديو يضم أول ظهور لها برفقة ابنيها جايدن وديف، وهم يلعبون داخل منزلها.

وكشفت ​ميريام ​عن وصول الصغير عبر حسابها الخاص على موقع تويتر بنشر فيديو يكشف عن يدّ طفلها وهو يمسك بإصبعها وعلّقت على الفيديو قائلة: “صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني.

الفيديو كشف عن الموعد الحقيقي لولادة الطفل الثاني لميريام فارس، وهو العاشر من أكتوبر الجاري، علما أن ميريام قامت باخفاء خبر حملها عن الجميع وابتعدت قليلا عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما استفادت من إجراءات العزل الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا في إخفاء خبر حملها.