ميريام فارس ترزق بمولودها الثاني.. وهذا اسمه

المستقلة/ منى شعلان/ انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية ، تزعم حمل الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، في طفلها الثاني وذلك بعد أن نشرت صور لها وهى ترتدي ملابس فضفاضة جعلتها تظهر بوزن زائد وبطن ممتلئ ، ولكن ميريام التزمت الصمت ولم تعلق عليه سواء بالنفي أوالتاكيد.

واختارت فارس ، أن توضح الأمر فى الوقت المناسب بالنسبة لها ، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تويتر ، لصورة يدّ طفلها وهو يمسك بإصبعها وعلقت على الفيديو قائلة: “صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني” ، وظهر في الفيديو تاريخ ولادة الطفل في يوم 20 أكتوبر الماضي ، واسمه “دايف”.

يذكر أن في عام 2014 تزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري بحضور 14 شخصاً فقط وفي سرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام، ثم أنجبت منه ولدًا يدعى “جايدن”.