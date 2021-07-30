ميريام فارس تحصل على الاقامة الذهبية من الإمارات

المستقلة/-منى شعلان/ حصلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، معربة على سعادتها وفخرها بحصولها على هذا الشرف على حد قولها.

وكتبت الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة:” كلي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا”.

وتحيى المغنية ميريام فارس، حفلا غنائيا غدا يوم 30 يوليو الجارى فى العراق، وتقدم ميريام لجمهورها عددًا كبيرًا من أغانيها القديمة والحديثة.

ونشرت ميريام، بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:” هل انتم مستعدون لحفل أربيل كونوا على الموعد الجمعة في 30 يوليو 2021 في تمام الساعة 9 مساءً في قاعة البيضاء أربيل”.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية “غدارة يا دنيا” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش‪.‬

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية تعاقب ليلى اسكندر وحبيب الحبيب بتهمة “التظليل والخداع”

اخر الاخبار

بعد 4 أعوام.. جورج كلوني وزوجته أمل ينتظران مولودا جديدا

اخر الاخبار

شاهد.. مسلسل كارتون يسخر من حياة العائلة المالكة البريطانية

ثقافة وفنون

“بين يدي الله” تدهور الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح

اخر الاخبار

صور.. بسبب “قبلة” حسين فهمي يتصدر حديث رواد السوشيال ميديا

رياضية

تطور جديد بخصوص اقتراب كيروش من تدريب العراق

رياضية

الزمالك يحاول ضم محمد قاسم لاعب الشرطة

رياضية

الزمالك يحاول ضم محمد قاسم لاعب الشرطة

الاخبار

سامراء يتأهل إلى الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

فيديو.. طرح التريلر الرسمى لفيلم House of Gucci

رياضية

محمد صلاح يدعم زميله بعد خضوعه لعملية جراحية

اخر الاخبار

صور.. رابح صقر يطرب جمهور جدة

اخر الاخبار

قراءة متأنية في نتائج ومترتبات الحوارالستراتيجي العراقي الأمريكي

اخر الاخبار

ليبيا.. ردود أفعال مختلفة على ظهور سيف الإسلام القذافي مجددا

اخر الاخبار

تنفيذا للوساطة.. وزير خارجية الجزائر يصل السبت مصر بعد السودان

اخر الاخبار

لبنان.. اقتصار دخول المطاعم والشواطئ على غير المطعمين ضد كورونا

رياضية

ليفربول يجدد عقد أحد نجومه