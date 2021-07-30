ميريام فارس تحصل على الاقامة الذهبية من الإمارات

المستقلة/-منى شعلان/ حصلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، معربة على سعادتها وفخرها بحصولها على هذا الشرف على حد قولها.

وكتبت الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة:” كلي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا”.

وتحيى المغنية ميريام فارس، حفلا غنائيا غدا يوم 30 يوليو الجارى فى العراق، وتقدم ميريام لجمهورها عددًا كبيرًا من أغانيها القديمة والحديثة.

ونشرت ميريام، بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:” هل انتم مستعدون لحفل أربيل كونوا على الموعد الجمعة في 30 يوليو 2021 في تمام الساعة 9 مساءً في قاعة البيضاء أربيل”.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية “غدارة يا دنيا” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش‪.‬