ميريام فارس تتصدر تريند جوجل بسبب هذا الفيديو

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت المطربة اللبنانية ميريام فارس ، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل، بعد تداول مقطع فيديو قديم لها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أثناء مشاركتها في حلقة من برنامج المواهب الشهير “استوديو الفن”.

وظهرت ميريام فارس، وهى تغني أغنية ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية، وقارن الجمهور بين صورها القديمة والحديثة، وكيف تغيرت ملامحها على مدار السنوات الماضية.

وخضعت ميريام فارس مؤخراً لجلسة تصوير جديدة نالت بها إعجاب الجمهور، وارتدت فستان دانتيل باللون البيج قصير، مع إضافة الريش على أطراف وأكمام الفستان، وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية، Dolce and Gabbana، وبلغ سعر الفستان نحو 15.112 ريال سعودي.

يذكر أن ميريام فارس، قد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني داني متري في عام 2014، واقتصر حفل الزفاف على عدد من المقربين فقط وبعيدًا عن عدسات المصورين، ورزقت منه بابنها الأول “جايدن” في عام 2016، وابنها الثاني في نهاية أكتوبر الماضي.