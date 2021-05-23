ميريام فارس تتصدر الترند بعد طرح فيلم وثائقي لها عبر “نتفليكس”

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر اسم المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤشر موقع البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما فاجأت شركة نتفليكس العالمية جمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن فيلم وثائقي، يرصد قصة نجاح الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر منصتها الإلكترونية، بدءاً من 3 يونيو المقبل.

وقالت ميريام، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “ملكة المسرح ميريام فارس قريباً على (نتفليكس)”، حيث تروي ميريام فارس تفاصيل حياتها الشخصية والفنية، وكيف أصبحت من أشهر النجوم بالوطن العربي.

وقالت “نتفليكس”، في بوستر الفيلم: “العمل يستغرق ساعة و١١ دقيقة، وسيعرض في 3 يونيو، ويعرض تفاصيل لم تشاهد من قبل، صورت خلال فترة حمل ميريام فارس بإبنها الثاني خلال فترة الإغلاق العام بسبب كورونا، وحتى تحضيرات ألبومها المقبل، وهو من إخراج ميريام فارس.

ونتفليكس هي شركة ترفيهية أمريكية، أسسها ريد هاستنجز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا، وتتخصص في تزويد خدمة البث الحي والفيديو بحسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد، وفي عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية “حالة حلوة”، إذ شاركت في أحد الإعلانات المصرية مع الفنان المصري آسر ياسين، وحققت الأغنية الخاصة بالإعلان نجاحاً ملحوظاً، ووصل عدد المشاهدات عبر “يوتيوب” إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.