“ميريام فارس”تتلقى التهاني بمناسبة مولودها الجديد

بعد إعلان الفنانة اللبنانية “ميريام فارس” عن وضعها مولوداً جديداً سارع العديد من نجوم ونجمات الفن للمباركة لزميلتهم بمولودها الجديد متمنين له الحياة المديدة والسعادة ولوالدته الصحة والسلامة.

فقد غردت النجمة اللبنانية مايا دياب مباركة لميريام بمولودها وقالت ” ” متل ما انت قلتي هي اصعب سنة.. بس هاللحظة هي أسعد لحظة انكتبت بحياتك للمرة التانية .. بتنسيكي أي صعوبة مرقتِ فيها او مرق فيها كل الناس للي حولك ..انت اعطيتي حياة جديدة وهيدا أجمل شي بالدني .. الله يعطيكي الصحة حتى تضلّي دايما حدهن”.

من جهتها هنأت نانسي عجرم زميلتها ميريام وكتبت في تعليق عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي : ” مبروك .. مبروك .. الله يحفظهن تنيناتهن “.

كما علّق العديد من النجوم على إعلان ميريام خبر ولادتها ومنهم لطيفة التونسية حيث علقت على الصورة التي نشرتها ميريام فارس عبر ” تويتر ” وكتبت : ” ألف مبروك يتربى بعزكم ” .

وكانت ميريام قد فاجأت متابعيها بخبر ولادتها وعلقت على صورة نشرتها وهي تمسك بيد ابنها الصغير بالقول : ” صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني “.

صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني 💙 pic.twitter.com/6Axv6RkxaJ — Myriam Fares (@myriamfares) October 28, 2020

كما علّق العديد من النجوم على إعلان ميريام خبر ولادتها ومنهم لطيفة التونسية حيث علقت على الصورة التي نشرتها ميريام فارس عبر ” تويتر ” وكتبت : ” ألف مبروك يتربى بعزكم ” .

وكانت ميريام قد فاجأت متابعيها بخبر ولادتها وعلقت على صورة نشرتها وهي تمسك بيد ابنها الصغير بالقول : ” صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني “.