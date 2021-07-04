ميرنا الهلباوي بعد انفصالها عن محمد عطية: الحمدلله

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الاعلامية والكاتبة المصرية ميرنا الهلباوي انفصالها عن الفنان محمد عطية من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، حيث كتبت: “سينجل الحمد لله على كل شئ”.

وأضافت ميرنا في تدوينة أخرى:” شكرا لكم على رسائلكم التي تطمئن علي .. أنا بخير ، متابعة:” مررت بالكثير من الأشياء في حياتي واحتجت لبعض الوقت كي أستوعبه، الحياة مليئة بالأحداث الغير متوقعة إذا لم نتكمن من تغييرها فكل ما يمكننا فعله هو الجلوس في صمت والتفكير”.

واختتمت ميرنا قائلة: “من الغريب كيف تتغير بعض الأشياء بين ليلة وضحاها لكن مع ذلك أنا مفعمة بالأمل والحب”.

وقامت ميرنا  بحذف صورها مع محمد عطية، كما حذف الأخير بعض صورهما الذي نشرها منذ فترة، ولم يكشف أي منهما حتى الآن سبب هذا الانفصال.

وكان الفنان محمد عطية أعلن ارتباطه بمذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، في أكتوبر 2020، من خلال حسابه بموقع “إنستجرام”، إذ شارك جمهوره صورة تجمعهما وعلق عليها: “حب”.

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