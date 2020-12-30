مى عمر تهاجم متابعة بسبب نيرمين الفقي.. فما الأمر؟

المستقلة/ منى شعلان/ هاجمت الفنانة مى عمر، إحدى متابعيها عبر حسابها بموقع إنستغرام ، بعد إنتقادها أداء الفنانة المصرية نيرمين الفقي، فى مسلسل “لؤلؤ” الذى يعرض حالياً على إحدى القنوات الفضائية المصرية.

حيث كتبت المتابعة في التعليقات عبر حساب الفنانة المصرية مي عمر بموقع “إنستغرام”: “المسلسل بجد تحفة، الديكور والملابس والتصوير والممثلين والكاست بس بصراحة نرمين الفقي، بأن عليها الكبر وعجزت وبلدي أوي بصراحة، مش مقتنعة بيها فى دور نجمة مهمة، ليه وقع الاختيار عليها، مع إن كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا، أشيك بكتير ومتواجدة وعندها حضور مش راحت عليها زي نرمين الفقي”.

وردت مي عمر: “شكرا على رأيك في المسلسل، بس عايزة أقولك على حاجة، كل كاست العمل نجوم كبار ومهمين وأضافوا للمسلسل، وميصحش أبدا تدخلي على صفحتي الشخصية، وتغلطي في زمايلي، ونرمين الفقي ممثلة مهمة، اتشرفت إنها شاركت في مسلسل لؤلؤ، وحقيقى كلنا فالمسلسل إخوات وأصحاب وحبايب، ومش هسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم وبحترمهم كلهم”.

ويعد مسلسل “لؤلؤ” ، للفنانة مى عمر ، أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فيه كل من نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

وكانت أخر أعمال مى عمر مسلسل “الفتوة” مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق ، وتم عرضه في الماراثون الرمضاني السابق.