مى عمر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

المستقلة/- منى شعلان/تعرضت الفنانة المصرية مى عمر لأزمة صحية خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

ونشرت الفنانة مى عمر صورة لها من أحد مراكز الرعاية الصحية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقالت أنها تعرضت لازمة صحية مفاجئة وخضعت لبعض الفحوصات، وطلب منها المقربين لها العودة إلى القاهرة.

وأكدت أنها أصيبت بمرض مفاجئ منذ حوالي 14 يومًا أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض، حيث علقت على الصورة التي نشرتها قائلة: ”قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من الفحوصات الطبية على جسمي“.

وأضافت: ”الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة.. ولكني كنت متعبة للغاية ومريضة ولا أستطيع العودة إلى القاهرة“.

وأوضحت أنها قررت أن تتلقى العلاج في الساحل الشمالي، وزارت إحدى العيادات التي اهتمت بحالتها الصحية، وقدموا لها الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أنها بعد مغادرتها العيادة قام عدد من الأطباء المؤهلين والأكفاء بزيارتها في منزلها، وقدموا لها الاستشارات الطبية اللازمة واطمأنوا على حالتها الصحية، كما تم إجراء بعض الفحوصات الطبية لها في المنزل.

وحرصت مي عمر على توجيه الشكر إلى الأطباء والعيادة على مساعدتها على مقاومة المرض المفاجئ الذي أصابها، متابعة: ”شكرًا على دعمكم السريع أنتم بالتأكيد أفضل العيادات والخدمات الطبية في الساحل.. الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى“.

وكان أحدث أعمال الفنانة مى عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.