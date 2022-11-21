مونديال قطر ..هولندا تبدأ مشوارها بفوزٍ صعب على السنغال

المستقلة/- بعد معاناة كبيرة امام منتخب السنغال استطاعت الطواحين الهولندين من احراز هدفين متأخرين ليحققوا فوزا صعبا في اولى مبارياتهم بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

فبعد شوط أول لم يشهد الكثير من الإثارة، حاولت السنغال وهولندا التعمق في الهجوم، ولعب الحارس الهولندي أندريس نوبرت دورًا رئيسيًا في حفظ شباك هولندا.

وقبل النهاية بعدة دقائق نجح كودي جاكبو بضربة رأسية بعد تحويل عرضية دي يونج ،في وضع المنتخب البرتقالي في المقدمة. ونجح كلاسين في تأكيد الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وتواجه هولندا في المباراة القادمة، فريق الإكوادور الذي فاز في المباراة الافتتاحية على الفريق المضيف قطر الذي سيواجه السنغال .