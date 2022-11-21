مونديال قطر..خسارة موجعة لايران و إنكلترا تؤكد جاهزيتها للتحدي

المستقلة/- مني المنتخب الايراني بخسارة موجعة في اولى مبارياتهم بكأس العالم 2022 المقامة في قطر، بعدما نجح رجال جاريث ساوثجيت في الفوز ٦-٢ في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم، ليحددوا وتيرة المرشحين الآخرين للتنافس على كأس العالم.

وأصبح بيلينجهام، وساكا ثاني وثالث أصغر هدافي إنكلترا سنًا في كأس العالم FIFA حيث نجحوا في افتتاح التسجيل

وانهار دفاع إيران بعد أن أضاف سترلينج وراشفورد أهداف أخرى في مرمى الحارس البديل حسيني

وتواجه إنكلترا الولايات المتحدة في مباراتها المقبلة بالمجموعة بينما تواجه إيران منتخب ويلز

جاءت اهداف انكلترا باقدام جود بيلينجهام (٣٥) بوكايو ساكا (٤٣، ٦٢) رحيم سترلينج (٤٥+١)، ماركوس راشفورد (٧١)، جاك جريليش (٨٨)،فيما سجل لايران مهدي طارمي (٦٥، ٩٠)

ملخص المباراة

سيطرت إنكلترا بقوة على كل دقيقة من هذه المباراة، مع وميض من السحر من مهدي طارمي، وسط ما كان عرضًا مثاليًا للإنكليز.

جعل بوكايو ساكا تقدم إنكلترا مُريحًا من خلال تسديدة قوية حيث سقطت الكرة إليه من ركلة ركنية، قبل أن يسدد رحيم سترلينج كرة طائرة قبل وقت قليل من نهاية الشوط الأول.

تم الرد على ضربة ساكا الثانية بهدف بارع من مهدي طارمي، لكن إيران انجرفت بعيدًا أكثر عندما أكمل راشفورد وجريليش تأكيد فوز إنجلترا.. بينما سجل مهدي طارمي الهدف الثاني للإيرانيين من ركلة جزاء.

لحظات مهمة: ظهور راشفورد

دخل مهاجم مانشستر يونايتد إلى الملعب وكانت النتيجة ٤-١، حيث وضعت إيران نفسها في قائمة التهديف عبر مهدي طارمي، وكان ظهور راشفورد وتسجيله بمثابة الضربة القاتلة لهم، حيث تم إخماد أي شرارة للعودة بهدف إنجلترا الخامس القاتل.

عندما دفع هاري كين الكرة باتجاه راشفورد، انطلق من الجهة اليمنى من الملعب وأصيب الدفاع الإيران بالذعر وعادوا للخلف، ولكنه نجح بشكل متقن في توجيه الكرة بالشكل اللازم لإسكان الكرة في الشباك.

إحصائيات المباراة

أصبح جود بيلينجهام (١٩ عامًا و١٤٥ يومًا) و بوكايو ساكا (٢١ عامًا و٧٧ يومًا) ثاني وثالث أصغر هدافي إنجلترا في كأس العالم.

يظل مايكل أوين الأصغر سنًا، حيث سجل هدفه في مرمى رومانيا في فرنسا ١٩٩٨ عندما كان يبلغ من العمر ١٨ عامًا و١٩٠ يومًا.

واختير بوكايو ساكا صاحب الهدفين رجل المباراة