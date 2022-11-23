مونديال قطر..إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية نظيفة

المستقلة/- قدمت إسبانيا عرضا كرويا في مبارتها الأولى ضمن منافسات مونديال قطر 2022، وتلاعبت كثيرًا بالدفاع الكوستاريكي، لتسجل سبعة اهداف نظيفة.

وتألق بشكل مميز داني ألمو، وجافي ، اضافة الى أسينسيو، والبديل موراتا الذي صنع هدفًا ثم شارك في حصة الأهداف.

جاءت اهداف اسبانيا باقدام داني أولمو د.١١، ماركو أسينسيو د. ٢١، فيران توريس د. ٣١ (من ركلة جزاء) ، د. ٥٤ ، جافي د. ٧٥ ، كارلوس سولير د. ٨٩ ، ألفاور موراتا د. ٩٠(+٢).

وبدأ العرض الإسباني بهدف أولمو ولم يتوقف، فاختتمه في الشوط الأول توريس بالهدف الثالث من ركلة جزاء، لكن العرض تواصل بدايةً من الشوط الثاني وتشارك به جافي وكارلوس سولير وألفارو موراتا في أهداف متتابعة. لتصنع إسبانيا سُباعية تاريخية تفتتح بها مشوارها في كأس العالم ٢٠٢٢.

واختير نجم نادي برشلونة الشاب جافي رجل المباراة.