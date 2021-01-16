موقف مفاجئ من هالة صدقي تجاه حماها يثير دهشة زوجها

المستقلة/ منى شعلان/ وجه زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، سامح سامي، رسالة شكر وتقدير لها ، مشيراً إلى أنها أم عظيمة وأصيلة ، وذلك بعد موقفها تجاه والده المريض المحتجز حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، ومجهودها فى توفير أكياس دم له من أجل إنقاذه من الموت ، متجاهلة تمامًا أزمة النسب والقضايا المنظورة فى المحاكم بينها وبين زوجها.

وقال الزوج، فى منشورًا له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادى وأول لما تسمع إن بابا اللى هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده هي والولاد”.

وتابع: “مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.. طبعًا هي العظيمة أم ولادى هالة صدقى.. أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول”.

كما ردت الفنانة المصرية وفاء عامر، على رسالة سامح سامى، زوج هالة صدقي لها، قائلة:” يعني إنسانة و بنت أصول يا سامح و ماتتعوضش يعني فنانة عظيمة وإنسانة عظيمة وأم أعظم بحبك يا هالة وبحترمك يا كريمة الخلق يا بنت الاصول ياريت انت اللي تطلع تتكلم يا سامح مش حد تاني و زي ما أهنتها رد اعتبار شخص لا يعوض”.

فيما ردت دينا صدقى، شقيقة الفنانة هالى صدقى، على منشوره أيضاً، قائلة: “حمد الله على سلامته، وفعلا أولاد الأصول بيبانوا فى المواقف.. ربنا يباركلك فيهم”.

وكانت المشاكل تصاعدت بين الاثنين، الأشهر الماضية، بعد كشف الزوج أن طفليه اللذين يعيشان مع الفنانة المصرية ليست والدتهما الحقيقية وهي أول من بدأ باللجوء إلى القضاء، مؤكدا: “أنا أعترف أن هؤلاء أولادي بنسبة 100% لكن هالة ليست والدتهما الحقيقية”.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية له مؤخراً:أن الفنانة أجرت جراحتين للحمل لكنهما فشلتا، موضحا: “هالة زرعت بويضات من سيدة أخرى دون علمي، لذلك أطالب بتحليل الـDNA”.

وأكد: “أملك كل المستندات التي تثبت أن الفنانة هالة صدقي أجرت زرع بويضات من سيدة أخرى، وهذا الموضوع لم أكتشفه سوى من شهر ونصف فقط وحدث ذلك في لندن”.