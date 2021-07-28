موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، بعد الفوز على أستراليا بنتيجة (2-0) في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.

ورفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على الأرجنتين، التي تعادلت مع إسبانيا (1-1)، بينما تذيلت أستراليا المجموعة بـ3 نقاط.

وضرب الفراعنة موعدا مع البرازيل في ربع النهائي، السبت المقبل، على ملعب (سايتاما 2002)، بينما ستلعب إسبانيا مع كوت ديفوار، بعدما تصدرت المجموعة برصيد 5 نقاط.

وستنطلق المباراة الساعة 12 ظهرا، بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت بغداد.

وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى مع إسبانيا، دون أهداف، ثم خسر أمام الأرجنتين (1-0).