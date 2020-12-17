المستقلة /-كشفت محافظة البصرة، موعد استئناف العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أكدت أن إحالة المشروع ستكون وفق معايير تحددها وزارة النقل.

وقال ممثل محافظ البصرة للحكومة المحلية في قضاء الفاو وليد الشريفي للوكالة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إنه “في حال فوز إحدى الشركتين دايو الكورية أو الصينية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير فان العمل سيبدأ مطلع العام المقبل”، مبيناً أن “الشركة الكورية لاتزال مستمرة بالعمل بالميناء بحسب الاتفاق المسبق كونها تسلَّمت المشروع مسبقاً ولاتزال تعمل به من دون أي تلكؤ أو توقف”.

وأكد الشريفي “وجود لجان فنية مختصة تتناول العروض المقدمة من الشركتين الصينية والكورية لتسلُّم ميناء الفاو الكبير ويتم تحديدها وفق معايير تحددها وزارة النقل”.