مورينيو يحافظ على عادة “استفزاز أرسنال”

المستقلة/- حرص مدرب توتنهام جوزيه مورينيو على استفزاز أرسنال كعادته قبل مواجهته ضد المدفعجية، بعدما رفض اعتبار الجار اللندني قادر على تهديد فريقه، في مباراة الديربي (الأحد) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو قبل مواجهة أرسنال ضد توتنهام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي إنه يركز فقط على الصعود بالجدول ولا ينظر إلى الأندية خلفه في الترتيب.

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال العاشر.

وفاز توتنهام على غريمه أرسنال 2-0 في ديسمبر/كانون الأول الماضي حين كان يحتل فريق مورينيو الصدارة، لكنه ابتعد منذ ذلك الحين عن صراع اللقب.

ورغم أنه لم يفز بملعب أرسنال في الدوري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010 قال مورينيو إنه يتعامل مع القمة، التي تكون مشتعلة عادة، مثل أي مباراة عادية.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “أنظر للأعلى وليس للأسفل، وإذا كان أرسنال يتقدم علينا بـ7 نقاط كنت سأتطلع إليه لكننا نتفوق عليه بـ7 نقاط لذا لا أنظر إلى أسفل”.

وأضاف: “وفي نفس الوقت نفكر دائما في المباراة التالية وإذا كنا سنواجه أستون فيلا أو نيوكاسل بدلا من أرسنال كنا سنلعب بنفس الشعور”.

وتابع: “لا يعنينا المنافس ولا ننشغل إن كانت قمة لندن، إنها مباراة بالدوري الممتاز ونقاتل على النقاط الثلاث وهذا ما نسعى لتحقيقه”.

وبعد أن اكتفى بدور المطارد خلال سنوات نجح توتنهام في إنهاء الدوري متقدما على أرسنال في الترتيب خلال المواسم الأربعة الماضية.

وواصل المدرب البرتغالي: “لا أريد السير في هذا الاتجاه وأنا فخور بالعمل في توتنهام وأشعر كل يوم بأنني في ناد كبير لكن بالنسبة للتنافس بيننا وبين أرسنال أريد أن أتعامل باحترام.

وأتم: “أرسنال فريق كبير ويتمتع بتاريخ كبير ويريد مثلنا بناء مستقبل أفضل واحترم ذلك بالتأكيد”.