مورينيو يتولى تدريب فريق إيطالي

المستقلة/- أعلن نادي روما الإيطالي، عصر الثلاثاء، تعاقده رسميا مع البرتغالي جوزيه مورينيو، ليتولى المهمة الفنية لفريق الذئاب خلفا لباولو فونسيكا.

وكان روما قد أعلن في وقت سابق، رحيل فونسيكا عن القيادة الفنية للفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بعد النتائج السيئة التي قدمها الفريق تحت إمرته طوال الموسم.

وقال روما عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يسعد النادي أن يعلن عن توصله لاتفاق مع جوزيه مورينيو ليكون المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل 2021-2022”.

ويحتل روما المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، كما أنه تلقى هزيمة تاريخية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (6-2) في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

ومن جانبه علّق مورينيو على توليه مهمة قيادة الذئاب في الموسم الجديد، حيث قال للموقع الرسمي لروما: “شكرا لعائلة فريدكين لاختياري لقيادة هذا النادي العظيم، وأن أكون جزءا من رؤيتهم”.

وأضاف: “بعد اجتماعات مع المالك وتياجو بينتو، فهمت على الفور طموحاتهم تجاه روما. إنه نفس الطموح والدافع الذي دفعني دائما، ونريد معا بناء مشروع ناجح خلال السنوات القادمة”.

وتابع: “إن الشغف الكبير لجمهور روما أقنعني بقبول هذه الوظيفة، ولا أستطيع الانتظار لبدء الموسم المقبل”.

واختتم: “في هذه الأثناء، أتمنى لباولو فونسيكا كل التوفيق وآمل أن يقدر الإعلام أنني سأتحدث أكثر في الوقت المناسب فقط، يحيا روما”.