مورينيو رفض العودة لناديه السابق

المستقلة/- كشف تقرير صحفي بريطاني عن مفاجأة بشأن تحركات إدارة ريال مدريد خلال الأيام الماضية، من أجل التعاقد مع مدرب جديد.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الرحيل عن ريال مدريد، الأسبوع الماضي، قبل عام من نهاية عقده مع الميرنجي.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مسؤولي ريال مدريد كانوا على علم برحيل زيدان، قبل إعلان الأمر بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد أجروا اتصالات مع جوزيه مورينيو قبل الإعلان الرسمي عن رحيل زيدان، رغم معرفتهم أن المدرب البرتغالي تعاقد مع روما.

وأوضحت أن الاتصالات حدثت الأسبوع الماضي، حيث عرض مسؤولو ريال مدريد على مورينيو العودة للعمل في “سانتياجو برنابيو”.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مورينيو رد على النادي الملكي بأنه لا يهتم كثيرا بالعودة إلى ريال مدريد.

وذكرت “ديلي ميل” أن مسؤولي الميرنجي حولوا انتباههم على الفور إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب رفض مورينيو العودة.

وسبق أن قاد مورينيو ريال مدريد في الفترة بين 2010 و2013، بينما أقيل البرتغالي من تدريب توتنهام في أبريل/ نيسان الماضي، بعدما أخفق في حجز مكان بالبطولات الأوروبية للموسم المقبل.

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