موريتانيا : خروج الآف المتظاهرين تنديدا بالاساءة للنبي محمد

خرج آلاف المتظاهرين الموريتانيين مساء الجمعة للشوارع في العاصمة نواكشوط تنديداً بالإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من بين المتظاهرين برلمانيون ومنتخبون محليون.

ورخصت السلطات الموريتانية هذه المظاهرات قبل يومين، فيما انتشرت قوات الأمن في الشوارع والأماكن المؤدية إلى مكان تجمع المتظاهرين الذي تم تحديده سابقا.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تنددت بالإساءة إلى الجناب النبوي ، وتطالب بضرورة وقف التهجم على الرموز الدينية والوقوف في وجه الإسلاموفوبيا.

المتدخلون من على المنصة التي نصبت وسط آلاف المتظاهرين أكدوا رفضهم للتطرف والعنف والإرهاب، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم اعتبار الإساءة للنبي نوعاً من حرية التعبير، معتبرين المقدسات الدينية خطا أحمر.

وشارك في التظاهرة فنانون وشعراء، قدموا بعض الأغاني والقصائد المديحية، على المنصة الرسمية، فيما ردد المحتجون الغاضبون هتافات إلا رسول الله.

وكانت الحكومة الموريتانية أعربت في وقت سابق عن استيائها الكبير من التحريض على الدين الإسلامي واستفزاز مشاعر المسلمين عبر الإساءة إلى النبي محمد.

ونددت الخارجية الموريتانية، في بيان لها، بهذا السلوك الذي اعتبرت أنه ”يتنافى مع حرية التعبير“، مؤكدة تبنيها للبيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص.