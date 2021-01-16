موراتا: هكذا يستفيد مني رونالدو

(المستقلة) عبّر ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، عن فخره باللعب مع الثنائي كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، مؤكدا أنه عندما يعتزل سيخبر أبنائه بأنه تمكن من اللعب معهما.

وقال موراتا في مقابلة مع شبكة قنوات “سكاي سبورت”: “من السهل اللعب مع كريستيانو، فأنا أعرفه منذ وقت طويل، في المواقف الطبيعية التي لا يسجل فيها لاعب عادي يكون بإمكانه التسجيل”.

وأضاف: “أنا أعلم تحركاته جيدا وما يحب القيام به. في الكثير من الأوقات أُبعد عنه اللاعبين بفضل تحركاتي، وهو أيضا يساعدني في ألا أواجه دائما منافسين أو ثلاثة”.

وتابع: “إنه مذهل، يمتلك قدرات وجودات لا تُصدق وبإمكانه اللعب أينما يرغب، بإمكانه اللعب في المركز رقم 9 أو 10 أو حتى 11، أستمتع باللعب معه في كل يوم وأتمنى أن ألعب بجواره لوقت طويل”.

وواصل: “إنه لفخر كبير بالنسبة لي، ترعرعت على رؤيته وهو يلعب وعندما انضممت للفريق تملكني حماسا كبيرا بمجرد التفكير في اللعب معه هو أو ديبالا، إنهما لاعبان أصحاب مستوى عالٍ للغاية، سأخبر أبنائي أنني لعبت بجوار كريستيانو وديبالا”.

يذكر أن موراتا، الذي انضم للبيانكونيري في سوق الانتقالات الأخيرة قادما من أتلتيكو مدريد، سجل 11 هدفا خلال 19 مباراة.