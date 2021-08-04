موديل أمريكية تحظر محمد هنيدي بسبب الشبه بينهما

المستقلة/- منى شعلان/ سخر النجم المصري محمد هنيدى، من إحدى الموديلات الأمريكية، قامت بحظره من حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بسبب الشبه الكبير بينها وبين شخصية “عفت الشربينى” التى قدمها خلال أحداث فيلم “جاءنا البيان التالى” مع حنان ترك، منذ 20 عاما.

ونشر هنيدى، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورته بشخصية “عفت الشربينى”، وصورة الموديل الأمريكية تايلور جولد، صحبها بتعليق: “بعيدا عن الشبه.. بس ليه أدخل بروفايلها عشان أعرف مين دى ألاقيها مديانى بلوك، يالا ماهى الكيميا كدشه غدارة”.

من ناحية أخرى، تقيم أسرة فيلم “الإنس والنمس”، عرضا خاصا للعمل اليوم الأربعاء، بحضور أبطاله محمد هنيدى ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ وسليمان عيد، وذلك داخل أحد مولات منطقة التجمع الخامس.

كان النجم محمد هنيدى، خطف الأنظار إليه بعد نشره برومو فيلمه الجديد “الإنس والنمس”، حيث رصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، فى إطار تشويقى ومثيرعما سيحدث خلال أحداث الفيلم، وعلق هنيدى على الفيديو عبر حسابه على إنستغرام: “أوعى الزومبى.. هتشوفونى فى مواجهة الزومبى فى فيلم الإنس والنمس قريبا جدا، واللى بيخاف يروح”.

فيلم “النمس والإنس” بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.