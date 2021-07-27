مواصفات و أسعار اصغر سيارة JEEP موديل 2021 في البحرين

المستقلة /- تقدم شركة JEEP الامريكية العديد من الإصدارات المتنوعة داخل أسواق السيارات العالمية و العربية، و التي تتنوع من خلال التصميم الخارجي و التجهيزات الفنية، إلى جانب أنظمة الدفع الامامي و الرباعي الشهيرة مع الاطلالة المميزة على الطرق الوعرة، و تعد النسخة رينيجيد واحدة من اصغر الطرازات المطروحة من JEEP، و التي تأتي داخل السوق البحريني عبر 4 فئات من التجهيزات.

مواصفات و اسعار النسخة JEEP رينيجيد موديل 2021 داخل السوق البحريني للسيارات.

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان، و 232 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء ينقل السرعة إلى العجلات الامامية، مع سرعة قصوة تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال 8.5 ثانية.

كما تضم السيارة محرك اخر باعي الاسطوانات أيضا، و لكن بسعة 2400 سي سي، مدعوم بمنظومة الدفع الكلي للعجلات، قادر على انتاج قوة 184 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 240 نيوتن/متر، بينما تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4.230 مم، و عرض يبلغ 1.800 مم، و 1.690 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.570 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1438 مم، مع خزان وقود بسعة 48 لتر.