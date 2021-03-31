مواصفات ومميزات هاتف سامسونج Galaxy S21 FE الجديد

المستقلة /- كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية عن هاتف ذكي جديد يحمل علامة FE لعام 2021 وهو Galaxy S21 FE.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن الهاتف سيكون متاحا بأربعة ألوان، الفضي والوردي والبنفسجي والأبيض، وأنه سيأتي بلون خامس هو الأخضر الفاتح. فضلا عن ذلك، من المقرر أن يأتي Galaxy S21 FE بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Galaxy S21 FE في آب/أغسطس المقبل خلال حدث Galaxy Unpacked ، ومن المفترض أن يستعير الهاتف بعض عناصر التصميم الخاصة بالإصدار الأساسي لهاتف Galaxy S21، حيث يأتي بخيارين للتخزين هما 128 جيجابايت، والآخر بسعة 256 جيجابايت.

وليس من الواضح ما إذا كان سيحتوي على مساحة تخزين قابلة للتوسيع أو ما إذا كان سيتخلى عن هذه الخاصية مثلما حدث في سلسلة Galaxy S21. ومن المتوقع أن يتم تشغيل Galaxy S21 FE بواسطة معالج Qualcomm’s Snapdragon 888  مع مواصفات مشابهة إلى حد كبير لأفضل هواتف سامسونغ بسعر أقل بكثير. وأشارت تقارير سابقة إلى أن الهاتف سيتوفر بسعر 650 يورو (حوالي 780 دولارا).

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